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Петербуржцы рассказали, как относятся к переписи населения

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Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября. Петербуржцы поделились своим мнением о процедуре.

Piter.TV провел опрос петербуржцев на улицах города и узнал, как жители относятся к процедуре всероссийской переписи населения. Участники опроса ответили на вопросы о необходимости переписи населения и способах ее проведения. Часть из них участвовала в переписи, к некоторым не приходили переписчики.

Большинство опрошенных согласились, что перепись населения важна, однако некоторые участники опроса признались, что скептически относятся к процедуре и считают, что у государства уже есть вся необходимая информация о жителях России. По данным Росстата, в переписи приняли участие более 130 миллионов россиян.

Видео: Piter.TV

Теги: перепись населения
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

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