Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения. Такой информацией с президентом РФ Владимиром путиным поделился глава Росстата Павел Малков во время правительственного совещания. Точное число участников - 133, 5 млн граждан. Мероприятия проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Заполнить форму можно как в электронном формате на сайте "Госуслуг", так и традиционным способом.
За прошедшее (с начала переписи) время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6% от общей оценочной численности населения нашей страны.
Павел Малков, глава Росстата
В электронном формате переписи участие приняли 24 миллиона человек. Статистика представлена руководителем профильного ведомства за период по 8 ноября.
Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения.
Фото и видео: kremlin.ru
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