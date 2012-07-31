В Росстате оценили активность граждан страны в мероприятии.

Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения. Такой информацией с президентом РФ Владимиром путиным поделился глава Росстата Павел Малков во время правительственного совещания. Точное число участников - 133, 5 млн граждан. Мероприятия проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Заполнить форму можно как в электронном формате на сайте "Госуслуг", так и традиционным способом.

За прошедшее (с начала переписи) время переписалось 133,5 миллиона человек, это 91,6% от общей оценочной численности населения нашей страны. Павел Малков, глава Росстата

В электронном формате переписи участие приняли 24 миллиона человек. Статистика представлена руководителем профильного ведомства за период по 8 ноября.

Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения.

Фото и видео: kremlin.ru