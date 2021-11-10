Матвиенко призвала россиян принять участие в переписи населения

В СФ рассказали о важности переписи для самих граждан.

Российский сенатор Валентина Матвиенко призвала граждан принять участие в переписи населения. Об этом спикер Совета Федерации рассказала журналистам во время пресс-подхода после проведения пленарного заседания в верхней палате парламента. По мнению спикера, решение о цифровом заполнении документа является масштабным и важным мероприятием для государства, населения страны и бизнеса. Политик заметила, что уточненные сведения о жизни россиян позволят кабинету министров принимать более точные и правильные решения.

Данные переписи очень важны для прогнозов, планирования. Участие в переписи в интересах граждан. Валентина Матвиенко, сенатор

По мнению парламентария, правительству и законодателям важно иметь обратную связь от россиян не только в период пандемии, но также и в другое время из-за динамичного развития жизни общества. Основной задачей переписи является формирование портрета современного гражданина РФ.

Матвиенко не исключает, что в России примут новые меры из-за сложной ситуации с COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации



