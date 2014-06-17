Петербуржцы рассказали, чем бы хотели заниматься вместо работы

Большинство опрошенных отправились бы в путешествие.

Аналитики сервиса HeadHunter выяснили, чем петербуржцы хотели бы заниматься вместо работы. Оказалось, что около 55% отправились бы в путешествие, если бы позволяли финансы. Открывать для себя новые места и страны мечтают респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.

Также петербуржцы вместо работы с удовольствием бы занялись творчеством, любимым хобби или спортом. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет оказалась популярна наука. Кроме того, некоторые хотели бы вести блог или проводить время на тусовках.

Четверть опрошенных заявила, что все равно работала бы, но не ради денег, а ради интереса. Чаще всего такой ответ давали люди в возрасте от 45 до 55 лет.

Ранее петербуржцы рассказали, нравится ли им ходить в гости.

Фото: pexels.com