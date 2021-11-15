Петербуржцы рассказали, нравится ли им ходить в гости

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели опрос, в ходе которого выяснилось, любят ли жители Северной столицы ходить в гости.
По результатам опроса, 79% петербуржцев за последние шесть месяцев были в гостях, 19% не были, еще 2% затруднились ответить.
Подавляющее большинство респондентов (51%) ходит в гости по каким-то поводам, но еще 36% петербуржцев делают это в том числе и без повода.
Ранее стало известно, сколько россиян считают себя добрыми.
Фото: pexels
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