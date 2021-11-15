Петербуржцы рассказали, нравится ли им ходить в гости

Большинство ответили утвердительно.

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели опрос, в ходе которого выяснилось, любят ли жители Северной столицы ходить в гости.

По результатам опроса, 79% петербуржцев за последние шесть месяцев были в гостях, 19% не были, еще 2% затруднились ответить.

Подавляющее большинство респондентов (51%) ходит в гости по каким-то поводам, но еще 36% петербуржцев делают это в том числе и без повода.

Ранее стало известно, сколько россиян считают себя добрыми.

Фото: pexels