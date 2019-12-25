Петербуржцы рады, что "комендантский час" для общепита отменит Хэллоуин

В Петербурге начали массово отменять вечеринки на Хэллоуин из-за введенного Смольным "комендантского часа" для баров и ресторанов. До 29 ноября заведения должны будут закрываться после 23:00, также в них запрещены массовые развлекательные мероприятия.

В соцсетях многие обрадовались такому положению дел и тому, что в городе не будут отмечать Хэллоуин. Но не из-за шума и мусора на улицах, а из-за того, что "праздник – не русский".

Один из петербуржцев заявил, что Хэллоуин – это "конец света для любителей потусить", а другой – что в этом году вокруг итак "один сплошной, бесконечный Хэллоуин".

В Петербурге до 29 ноября запретили работу кафе и ресторанов по ночам.

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