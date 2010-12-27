Петербуржцы против: на Невском проспекте прошли пикеты против закрытия генконсульства США

Некоторые активисты вышли с плакатами "Американские друзья, ждем вас обратно".

Участники движений "Весна" и "Открытая Россия" вышли на Невский проспект с серией пикетов против действий МИД РФ. Об этом сообщает MR7.

Сегодня, 5 апреля, на Невском проспекте активисты вышли с серией пикетов против закрытия генконсульства США на Фурштатской, 15. Также за несколько дней до этого в городе закрылся Британский совет.

В руках у активистов были портреты королевы Елизаветы II, таблички с надписью: "Американские друзья, ждем вас обратно".

Россия может обойтись без дружеских отношений с развитыми странами, в то время как сами они и их многочисленные родственники живут на Западе или владеют недвижимостью и другими активами. Заявляют пикетирующие

Прохожие по-разному реагировали на плакаты общественников: кто-то поддерживал, кто-то был против, другие не знали, что консульства закрыли.

Полицейские в самом начале акции начили проверять у её участников документы.

Напомним, решение о закрытии консульств было принято после того, как Британия и США ввиду запутанного дела об отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочерии Юлии отозвали от работы в России своих дипломатических представителей.

Фото: MR7