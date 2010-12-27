С 31 марта в Петербурге закрывается консульство США

Консульство должно прекратить свою работу не позднее 31 марта.

Генконсульство США в Санкт-Петербурге будет закрыто в ответ на аналогичный шаг, который Вашингтон совершил по отношению к российскому представительству в Сиэтле. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Сегодня, 29 марта в Министерство иностранных дел РФ был вызван Посол США Хантсман, которому заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков передал ноту протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии Генерального консульства России в Сиэтле.

В порядке ответных мер 58 сотрудников Посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены "persona non grata" за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года. Гласит сообщение на сайте МИД

Также решено, что функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны освободить ранее предоставленное им здание не позднее 31 марта.

Ранее Piter.TV писал, что вопрос о закрытии консульства в Петербурге только рассматривается.