"Нет истины и логики": эксперт оценил действия Лондона по делу Скрипаля

"Это элемент пиара и пропаганды", - заявляет эксперт.

В распоряжении "Ъ" оказался документ с закрытого брифинга в британском посольстве, который послужил причиной для отзыва послов европейских стран из России. Однако независимый аналитик Александр Разуваев, с которым связался "ПолитЭксперт" заявил, что в словах и действиях Лондона нет никакой логики.

На брифинге, который состоялся в посольстве Великобритании в Москве, представители иностранных посольств опубликовали презентацию по нашумевшему "делу Скрипаля", где приводится серия убедительных доказательств в пользу версии о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

На этот раз "высокая доля вероятности" виновности Москвы сменилась формулировкой "виновна без малейшего сомнения". Информацию об этом приводит издание "Коммерсант".

В слайдах презентации содержится информация об отравляющих свойствах "Новичка", а причастность России к его изготовлению, доставке на туманный Альбион и непосредственно атаке на Скрипаля доказывается формулировкой "никакая другая страна не имела возможностей и мотивов".

Среди прочего, Лондон указывает "дело Литвиненко" предтечей и одним из враждебных проявлений России, случившихся ранее, что, по мнению властей Великобритании, делает Москву виновной и в "деле Скрипаля".Также упоминаются ситуации со взрывом на борту "Боинг" MH-17 в небе над Донбассом, "дестабилизация Украины", "оккупация Крыма", и так далее.

Александр Разуваев, независимый аналитик и директором аналитического департамента компании "Альпари" оценил документ доклада и сделал несколько выводов о действиях британских властей в ситуации, произошедшей в Солсбери.

Это элемент пиара и пропаганды. А не доказательства. Обычно они вообще себя не утруждают этим, иногда они ссылаются на статьи в прессе, записи в соцсетях и так далее. Относиться к этому серьезно нельзя, но это инструмент давления. Запад часто так поступает. Самый громкий пример, как они искали оружие массового поражения в Ираке, но так и не нашли. Или Югославия, когда якобы сербы устроили в Косово геноцид албанского населения, а потом выяснилось, что это фейк. Они могли бы придумать и другой повод. Мы должны принять ответные меры. Думаю, что МИД это без проблем сможет сделать.

По мнению Разуваева, в "доказательствах" Лондона "нет истины и какой-то логики", надо к этому уже привыкнуть.

Фото: Facebook / Мария Захарова