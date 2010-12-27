Петербуржцы протестуют против разрушения памятных мест блокады

Мероприятие удалось осуществить без вмешательства полицейских.

Во вторник, 13 ноября, в Петербургепрошли прошли одиночные пикеты в защиту исторических зданий и памятных мест, связанных с обороной Ленинграда. Об этом сообщает MR7.

Акции начались днем. Горожане вышли с пикетами на Невский проспект, там они простояли около часа. Отметим, что за это время вопросы у полицейских возникли только к одной активистке, у которой не было временной регистрации в Петербурге.

Ей предложили либо свернуться, либо "проехать" в отдел сообщает координатор акции Виталий Новицкий

Далее мероприятие удалось осуществить без вмешательства полицейских.

Активисты выступают против уничтожения памятных мест. По словам пикетчиков, мемориальной зоны "Прорыв блокады Ленинграда" скоро может и не быть из-за постоянных работ в карьере. Помимо этого, под угрозой находится и плацдарм "Невский пятачок", там планируют возвести жилой комплекс.

Ранее мы сообщали о том, что петрбургского активиста не стали наказывать за пикет с Бузовой из-за отпуска полицейских

Фото:"ВК" - Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник