Напомним, полиция задерживала молодого человека с картонной Ольгой Бузовой против ложной сменяемости власти в городе.

Петрбургского активиста не стали наказывать за пикет с Бузовой из-за отпуска полицейских. Об этом сообщили MR7.

Напомним, полиция задерживала Дмитрия Николаева в День народного единства, во время одиночной акции около Смольнгого. Он стоял с картонной Ольгой Бузовой. Молодой человек приклеил лица Георгия Полтавченко и Александра Беглова вместо пачек чипсов.

При задержании полицейские ссылались на "незаконное занятие земельного участка" активистом. Затем стало известно, что Дмитрия обвиняют в незаконном размещении рекламы.

Однако, активист сообщает, что картонную фигуру он держал в руках, не устанавливая ее на землю, а это значит, что правонарушения не было.

В ходе заседания комиссия решила отложить дело до возвращения из отпуска полицейских, которые задержали Дмитрия.

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Фото:новое двуличие/вк



