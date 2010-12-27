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Петрбургского активиста не стали наказывать за пикет с Бузовой из-за отпуска полицейских
Сегодня, 21:33
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IRINA_CHALKINA
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Петрбургского активиста не стали наказывать за пикет с Бузовой из-за отпуска полицейских

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Напомним, полиция задерживала молодого человека с картонной Ольгой Бузовой против ложной сменяемости власти в городе. 

Петрбургского активиста не стали наказывать за пикет с Бузовой из-за отпуска полицейских. Об этом сообщили MR7.

Напомним, полиция задерживала Дмитрия Николаева  в День народного единства, во время одиночной акции около Смольнгого. Он стоял с картонной Ольгой Бузовой. Молодой человек приклеил лица Георгия Полтавченко и Александра Беглова вместо пачек чипсов.

При задержании полицейские ссылались на "незаконное занятие земельного участка" активистом. Затем стало известно, что Дмитрия обвиняют в незаконном размещении рекламы.

Однако, активист сообщает, что картонную фигуру он держал в руках, не устанавливая ее на землю, а это значит, что правонарушения не было.

В ходе заседания комиссия решила отложить дело до возвращения из отпуска полицейских, которые задержали Дмитрия. 

Ранее мы сообщали о том, что вдова Игоря Талькова подписала подписку о неразглашении в Следственном комитете

Фото:новое двуличие/вк


 

Теги: активисты спб , одиночные пикеты спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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