Петербуржцы не перестают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерове

Жители Северной столицы ни на минуту не оставляют мемориал на Дворцовой площади, который был создан в память погибших в Кемерове.

Петербуржцы продолжают нести цветы, игрушки и траурные ленты на импровизированный мемориал памяти жертв страшного пожара, который произошел 25 марта в Кемерове в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом ообщает "Мойка78".

Мемориал организовали на Дворцовой площади возле Александрийской колонны. С 26 марта, когда были опубликованы списки погибших, количество траурных венков, букетов и игрушек вокруг ограды колонны только увеличивается.

Ранее мы сообщали о том, что экспертизу причин возгорания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове проведут в Петербурге.

Фото: Мойка78