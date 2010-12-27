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Петербуржцы не перестают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерове
Сегодня, 16:47
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Shdaria
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Петербуржцы не перестают нести цветы и игрушки в память о погибших в Кемерове

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Жители Северной столицы ни на минуту не оставляют мемориал на Дворцовой площади, который был создан в память погибших в Кемерове.

Петербуржцы продолжают нести цветы, игрушки и траурные ленты на импровизированный мемориал памяти жертв страшного пожара, который произошел 25 марта в Кемерове в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом ообщает "Мойка78".

Мемориал организовали на Дворцовой площади возле Александрийской колонны. С 26 марта, когда были опубликованы списки погибших, количество траурных венков, букетов и игрушек вокруг ограды колонны только увеличивается. 

Ранее мы сообщали о том, что экспертизу причин возгорания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове проведут в Петербурге.

Фото: Мойка78

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Теги: зимняя вишня , кемерово спб , мемориал дворцовая площадь , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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