Петербуржцы привезли 9 грантов на соцпроекты с форума "Ладога"

Им было предложено присоединиться к проектной лаборатории "План А".

Петербургские участники молодежного форума "Ладога", который прошел в Ленинградской области на прошлой неделе, завоевали 9 грантов на реализацию социальных проектов. После победы, глава города Александр Беглов пригласил всех желающих с интересными проектами присоединиться к проектной лаборатории "План А", которая даст возможность обрести команду и получить финансовую поддержку. Об этом губернатор сообщил на своей странице ВКонтакте.

Отметим, что в общей сложности за 2020 год правительство Петербурга помогло 150 инициативным петербуржцам с участием на всероссийских мероприятиях. Многие проекты рекомендованы к получению грантов Росмолодежи на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Кроме того, 149,6 миллионов рублей уже предоставлены горожанам на реализацию идей молодежи.

Ранее мы рассказали о том, что у курорта в Ленобласти планируют построить исследовательский центр РАН.

Фото: ВКонтакте / lab.plan_a