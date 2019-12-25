Петербуржцы возложили цветы к Вечному огню на Марсовом поле

Всего в акции приняли участие около 20 человек.

Во вторник, 8 марта, с 12 часов дня жители Петербурга по одному или небольшими группами приходили к Вечному огню на Марсовом поле, чтобы возложить цветы и помянуть ушедших минутой молчания. Об этом пишет "Фонтанка".

Горожане подходили к мемориалу с тюльпанами, мимозой и гвоздиками. За всем происходящим следили полицейские, они также возложили желтые тюлпаны.

Всего в акции приняли участие около 20 человек. Инициатором идеи стали феминистки, которые предложили принести цветы к памятникам в знак поддержки мира.

Ранее мы писали, что гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге.

Фото: pexels.com