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Петербуржцы возложили цветы к Вечному огню на Марсовом поле
Сегодня, 7:59
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы возложили цветы к Вечному огню на Марсовом поле

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Всего в акции приняли участие около 20 человек.

Во вторник, 8 марта, с 12 часов дня жители Петербурга по одному или небольшими группами приходили к Вечному огню на Марсовом поле, чтобы возложить цветы и помянуть ушедших минутой молчания. Об этом пишет "Фонтанка".

Горожане подходили к мемориалу с тюльпанами, мимозой и гвоздиками. За всем происходящим следили полицейские, они также возложили желтые тюлпаны.

Всего в акции приняли участие около 20 человек. Инициатором идеи стали феминистки, которые предложили принести цветы к памятникам в знак поддержки мира.

Ранее мы писали, что гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: вечный огонь, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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