Петербуржцы прыгнули с парашютом в Девяткино

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Рано утром 8 февраля в сообществе "Девяткино online" появилась видеозапись, на которой запечатлены петербуржцы, прыгающие с крыши дома №14 на Охтинской в Мурино.

Прыжок с высотки страховал парашют. После прыжка и приземления первого любителя экстрима последовал второй. Некоторые жители уточнили в комментариях, что парашютистов на самом деле было пятеро.

Ранее мы сообщали, что "Kia Cerato" догнал "Nissan Almera" на пешеходном переходе у перекрестка Дыбенко и Товарищеского.

Видео: "Вконтакте" / "Девяткино online"