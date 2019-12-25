"Киа" догнала "Ниссан" на пешеходном переходе у перекрестка Дыбенко и Товарищеского

Машины мешают проезду и развороту.

В субботу, 8 февраля, стало известно о ДТП, произошедшем рядом с пешеходным переходом у перекрестка улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта. Очевидцы сообщили о случившемся в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

"Nissan Almera" остановился, чтобы пропустить пешехода, в это время в него врезался автомобиль марки "Kia Cerato". Сообщивший новость подчеркивает, что машины мешают проезду и развороту.О пострадавших не сообщалось.

Ранее мы писали, что легковушка и каршеринг не смогли поделить дорогу на Итальянской.

Фото: vk.com/spb_today