Петербуржцы представили 74 проекта на форуме "Ладога" в Ленобласти

В общей сложности свои инновационные проекты представляют более 150 жителей города в разных регионах страны.

В субботу, 14 августа, в Ленинградской области подходит к концу молодежный форум "Ладога": в мероприятии приняли участие 74 проекта авторства петербуржцев.

На форум прибыл губернатор города Александр Беглов. Он сообщил присутствующим, что власти направили свыше 150 человек на молодежные форумы по всей стране.

Кроме того, правительство Петербурга активно реализует программу "35 на 35": согласно этой концепции, возраст 35% кадров в государственном управлении не должен превышать 35 лет. Сейчас количество молодых чиновников составляет 34%.

Участники форума задали представителю власти вопросы относительно волонтерских программ, законотворчества, и ограничений в городе в период эпидемии коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть вошла в двадцатку лучших регионов России по эффективности молодежной политики.

Фото: ВКонтакте / adogaforum