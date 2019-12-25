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Петербуржцы предложили 57 адресов для новых городских автостоянок
Сегодня, 12:48
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nadezhda_sib

Петербуржцы предложили 57 адресов для новых городских автостоянок

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Всего поступило 70 предложений.

Петербуржцы предложили 57 адресов для создания новых городских стоянок для транспорта. Предложения принимались на протяжении трех месяцев. Об этом сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Сбором предложения занимался Городской центр управления парковками. Всего за период с 28 апреля поступило 70 предложений по 57 адресам. Наиболее востребованной автостоянка оказалась в Приморском районе (ее предложили 18 человек) около жилых комплексов. Также в лидерах Выборгский (12) и Невский (8) районы. 

На данный момент заявки рассматривают специалисты. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запустят онлайн-концерты в автокинотеатре. 

Фото: pixabay.com 

Теги: автостоянка, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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