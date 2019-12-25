В Петербурге запустят онлайн-концерты в автокинотеатре

Таким образом, петербуржцы смогут разнообразить свой досуг без вреда для здоровья.

В конце июня в Петербурге пройдет первый в России онлайн-концерт в автомобильном кинотеатре. Исполнителем станет THOMAS MRAZ.

Организатором концерта является платформа STAY. "Кинопаркинг" расположится на улице Академика Павлова, 5. Парковка рассчитана всего на 100 машин, но все желающие также смогут подключиться к концерту с любых устройств.

Он начнется 30 мая в 22:00.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге может появиться автокинотеатр. Билеты будут продавать онлайн, останется только приехать и занять свободное место на парковке, а еду и напитки подвезут к машине пять минут до начала показа.

Фото: vk.com/kinoparking_spb