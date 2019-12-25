В Петербурге может появиться автокинотеатр

Автокинотеатр планируют открыть также в Москве и Казани.

Сеть кинотеатров "Каро" планирует открыть шесть площадок для автокинотеатров в больших городах России, проект пока согласовывают. Об этом сообщил РБК.

Президент "Каро" Ольга Зинякова уточнила, что компания хочет, чтобы люди смотрели кино на большом экране. Для запуска проекта остается получить согласие региональной власти. В репертуар войдут как старые фильмы, так и недавно вышедшие. Билеты будут продавать онлайн, останется только приехать и занять свободное место на парковке, а еду и напитки подвезут к машине пять минут до начала показа.

Ранее мы писали, что кинотеатры в Петербурге возобновили продажу билетов.

Фото: vk.com/kinoparking_spb