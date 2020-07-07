Первый показ запланирован на 18 июля. Регистрация начнется в 00:00 12 июля.

На юго-западе Москвы откроют автокинотеатр на парковке. Об этом сообщает Официальный портал Мэра и Правительства.

Показ приурочен к празднованию Дня московского транспорта. Москвичей соберут на одной из перехватывающих парковок в районе станции метро "Филатов Луг", когда заполняемость стоянки минимальна. Чтобы попасть на сеанс необходимо пройти регистрацию. Доступно всего 100 мест. Показы будут проводить вечером по субботам. На большом экране можно будет посмотреть киноленты Федерико Феллини, "Джентльменов" Гая Ричи и программу международного кинофестиваля Beat Film Festival.

Во время сеанса москвичи смогут заказать еду и напитки через приложение. На площадке будут проходить конкурсы и розыгрыши.

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