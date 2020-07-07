Помощник президента отметил, что Россия намерена применить принцип взаимности в объеме, который соответствует интересам страны.

Кремль оценил новые санкции Великобритании против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Великобритания обнародовала "список Магнитского". В него попали глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов страны. Песков подчеркнул, что Кремль видит в действиях властей недружественные шаги. Именно поэтому Россия будет действовать соответствующе.

Напомним, что список Магнитского – это перечень лиц, которые несут ответственность за содержание под стражей, жесткое обращение и смерть Сергея Магнитского. Сначала в нем были 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС и других подразделений. В дальнейшем список начался отличаться от исходного списка.

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Видео: Youtube/Global News