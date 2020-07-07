Этим шахтам насчитывается около 12-10 тыс. лет назад.

В подводных пещерах Мексики обнаружили шахты древних людей. Об этом сказано в статье в журнале Science Advances.

По мнению ученых, там древние люди добывали охру. Первая такая пещера была найдена в Северной и Южной Америке. Эти пещеры доказывают добычу минералов в трех пещерных системах на востоке Юкатана в течение 2000-летнего периода 12-10 тыс. лет назад.

Как выяснили исследователи, красная охра является самым популярным на протяжении мировой истории минеральным красителем из оксида железа.

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