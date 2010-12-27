Петербуржцы предлагают Беглову создать рабочую группу по развитию набережных

Группа будет представлять чиновникам информацию по актуальным вопросам использования и преобразования территорий набережных.

Общественный проект "Право на воду" подготовил обращение к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением создания междисциплинарной рабочей группы по развитию набережных. Об этом сообщается в социальных сетях.

Сегодня набережные Петербурга превращены в автомобильные трассы и стихийные парковки, застроены гаражами и промышленными зданиями. Доступ горожан к водным ресурсам ограничен.

Мы верим, что горожане должны иметь возможность интересно и с пользой проводить время на набережных: устраивать пикники, загорать, совершать вечерние пробежки, кататься на байдарках, гулять с семьей. Общению горожан не должен мешать шум проезжающих машин. - говорится в обращении

Активисты предлагают главе города создать при Правительстве Санкт-Петербурга рабочую группу, которая будет представлять чиновникам информацию по актуальным вопросам использования и преобразования территорий набережных Санкт-Петербурга, а также вести их документацию.

Одна из ключевых задач Рабочей группы — обеспечение эффективного диалога между ИОГВ, бизнесом, экспертным сообществом и жителями для формирования устойчивых партнерств по внедрению проектов преобразования набережных Санкт-Петербурга.

- говорится в обращении

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Фото: pravonavodu