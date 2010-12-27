Смольный готов заплатить 1,5 млрд рублей, чтобы купить контрольный пакет "Метростроя"

Этот вопрос обсуждался на совете директоров, но был отложен, та как устав "Метростроя" не соответствует законодательству.

Смольный готов заплатить 1,5 миллиардов рублей, чтобыкупить контрольный пакет "Метростроя". Об этом 2 ноября сообщает КРТИ.

Смольный готов снова приобрести "Метрострой". В капитал компании городские власти планируют отдать до 1,5 миллиардов рублей. Этот вопрос обсуждался на совете директоров, но был отложен, так как, по информации издания "Neva.Today", устав "Метростроя" не соответствует действующему законодательству. Сейчас в компании приводят в порядок всю необходимую документацию.

Санкт-Петербург видит два варианта развития событий: первый - это выкуп 100% пакета акций "Метростроя", второй - приобретение только контрольного пакета. Во втором варианте семья Александровых (долгие годы они контролируют организацию) останется миноритарными акционерами. Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Совет директоров принял решение: "Метрострой" должен за месяц привести устав в порядок, чтобы можно было произвести дополнительную эмиссию.

Ранее сообщалось, что "Метрострой" прокомментировал сомнения Албина по поводу Фрунзенского радиуса.

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