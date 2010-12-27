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Петербуржцы отдали на корм лошадям 800 кг "оскаленных физиономий"
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы отдали на корм лошадям 800 кг "оскаленных физиономий"

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Больше 200 человек принесли оставшиеся после Хэллоуина тыквы.

Жители Петербурга пожертвовали лошадям 800 кг тыквы, оставшейся после Хэллоуина. Об этом сообщается на странице благотворительного магазина "Спасибо".

Участие в акции приняли больше 200 человек. На корм пустят тыквы с вырезанными оскаленными физиономиями. Вскоре они превратятся в зимнее лакомство для лошадей.

Теперь эти тыквы перестанут пугать и начнут кормить — их уже сушат для приготовления лошадиных лакомств.

Благотворители

Ранее были названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов.

Фото: pixabay.com

Теги: благотворительность, лошади, тыква, хеллоуин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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