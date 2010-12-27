Петербуржцы отдали на корм лошадям 800 кг "оскаленных физиономий"

Жители Петербурга пожертвовали лошадям 800 кг тыквы, оставшейся после Хэллоуина. Об этом сообщается на странице благотворительного магазина "Спасибо".
Участие в акции приняли больше 200 человек. На корм пустят тыквы с вырезанными оскаленными физиономиями. Вскоре они превратятся в зимнее лакомство для лошадей.
Теперь эти тыквы перестанут пугать и начнут кормить — их уже сушат для приготовления лошадиных лакомств.
Благотворители
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Фото: pixabay.com
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