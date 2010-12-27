Петербуржцы отдали на корм лошадям 800 кг "оскаленных физиономий"

Больше 200 человек принесли оставшиеся после Хэллоуина тыквы.

Жители Петербурга пожертвовали лошадям 800 кг тыквы, оставшейся после Хэллоуина. Об этом сообщается на странице благотворительного магазина "Спасибо".

Участие в акции приняли больше 200 человек. На корм пустят тыквы с вырезанными оскаленными физиономиями. Вскоре они превратятся в зимнее лакомство для лошадей.

Теперь эти тыквы перестанут пугать и начнут кормить — их уже сушат для приготовления лошадиных лакомств. Благотворители

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