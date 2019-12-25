Петербурженка пожертвовала кухонной стеной ради спасения галчонка

Сотрудники МЧС забрали галчонка с собой.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что ради спасения галчонка петербурженки разбил стену на кухне. Об этом сообщает "Мегаполис".

Инцидент произошел в Калининском районе. Как оказалось, галчонок застрял в стене одной из петербургских квартир. Он провалился в шахту с чердака девятиэтажки и отчаянно чирикал. Спасатели два дня вызволяли птенца.

В итоге петербурженка пожертвовала кухонной стеной ради спасения птички.

Мы разрешили разломать участок стены, чтобы подобраться к птенцу Наталья, жительница квартиры.

Спасатели забрали пернатого с собой. Галчонка выходят, а когда он окрепнет, его выпустят на волю.

Ранее мы сообщали о том, что к петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии.

Фото:мегаполис