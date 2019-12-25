Сотрудники вневедомственной охраны нажали тревожную кнопку.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что к петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в магазине "Леруа Мерлен" на Васильевском острове. По словам очевидцев, сотрудники вневедомственной охраны нажали тревожную кнопку из-за того, что мужчина был без маски.

В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец

Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.

Ранее мы сообщали о том, что количество новых жертв коронавируса в Петербурге выросло почти на 50 человек.

Фото:vk.com/spb_today