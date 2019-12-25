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К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
Сегодня, 15:23
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IRINA_CHALKINA

К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии

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Сотрудники вневедомственной охраны нажали тревожную кнопку.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что к петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в магазине "Леруа Мерлен" на Васильевском острове. По словам очевидцев, сотрудники вневедомственной охраны нажали тревожную кнопку из-за того, что мужчина был без маски.

В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски

пишет очевидец

Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина. 

Ранее мы сообщали о том, что количество новых жертв коронавируса в Петербурге выросло почти на 50 человек.

Фото:vk.com/spb_today

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге,

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