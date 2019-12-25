Петербуржцы пожаловались в прокуратуру из-за плохого содержания дома

Жильцы сообщили, что УК не занимается зданием. Так, крыша дома требует срочного ремонта, очистные сооружения и ливневка не обслуживаются.

В понедельник, 20 декабря, петербуржцы обратились в прокуратуру, Смольный и Госжилинспекцию с просьбой наказать управляющую компанию за ненадлежащее содержание и ремонт жилого дома, передает "АиФ Петербург".

Жители дома №10 по улице Шпалерной направили письмо и губернатору Александру Беглову. В тексте они уточнили, что УК не занимается зданием. Так, крыша дома требует срочного ремонта, очистные сооружения и ливневка не обслуживаются.

Кроме этого, во дворе дома хранятся стройматериалы, жильцы обеспокоены тем, что оставленные рабочими доски придут в негодность.

Жители дома считают, что в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, надзорное ведомство может провести проверку.

Ранее прокуратура Петербурга займется сервисом по доставке еды, не выплачивающим курьерам зарплату.

Фото: Piter.tv