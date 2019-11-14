Петербуржцы пожаловались омбудсмену на сбои в работе поликлиник и почты

На линию поступило 53 обращения.

В Петербурге в аппарате Уполномоченного по правам человека и Главном бюро медико-социальной экспертизы подвели итоги горячей линии. Об этом сообщили на сайте омбудсмена.

Так, на линию поступило 53 обращения, многие из которых были связаны с временным порядком установления и изменения группы инвалидности. Его ввели в апреле прошлого года из-за пандемии. В пресс-службе добавили, что система дает сбой и на начальном уровне, и на финальном.

Петербуржцы отмечали, что в нескольких поликлиниках отказывали в оформлении документов на медико-социальную экспертизу (МСЭ) или затягивали процесс, нарушая установленные сроки. Или же, наоборот, направляли на МСЭ без необходимости.

Еще одну проблема - ненадлежащее качество информирования людей о доставке им оригиналов медицинских документов. Многие не получили уведомления о заказном письме на почте с оригиналами справок. В результате их отправили адресанту.

Ранее стало известно, сколько детей провалилось под лед в Петербурге и погибло. В МЧС призвали родителей следить за детьми и не пускать их на лед.

Фото: уполномоченный по правам человека в Петербурге