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Петербуржцы пожаловались на гонщика на жёлтом Porsche

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Неизвестный на немецком автомобиле гонял по всему Невскому проспекту туда-обратно

Вечером 1 июня в 22:30 в полицию Петербурга поступило несколько жалоб по номеру "112" на спортивный автомобиль без номеров, который гонял по Невскому проспекту. Об этом в среду, 2 июня, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Неизвестный на немецком автомобиле Porsche гонял по всему Невскому проспекту туда-обратно. После он свернул на Малую Садовую улицу и уехал.

Так, лихач несколько раз нарушил правила дорожного движения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

Ранее мы писали, что петербуржец с протезами вместо рук занял второе место в гоночном турнире "MotoRallyCup".

Видео: Piter.tv

Теги: porsche, жалобы, невский проспект
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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