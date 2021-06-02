Петербуржцы пожаловались на гонщика на жёлтом Porsche

Неизвестный на немецком автомобиле гонял по всему Невскому проспекту туда-обратно

Вечером 1 июня в 22:30 в полицию Петербурга поступило несколько жалоб по номеру "112" на спортивный автомобиль без номеров, который гонял по Невскому проспекту. Об этом в среду, 2 июня, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный на немецком автомобиле Porsche гонял по всему Невскому проспекту туда-обратно. После он свернул на Малую Садовую улицу и уехал.

Так, лихач несколько раз нарушил правила дорожного движения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

Ранее мы писали, что петербуржец с протезами вместо рук занял второе место в гоночном турнире "MotoRallyCup".

Видео: Piter.tv