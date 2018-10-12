Петербуржец с протезами вместо рук занял второе место в гоночном турнире "MotoRallyCup"

У петербуржца вместо рук современные биоэлектрические протезы.

В Анапе с 28 по 30 мая этого года проходил этап "Баха Новороссийск" в рамках гоночного турнира "MotoRallyCup" в классе Raid. В нём участвовал и петербуржец с протезами вместо рук, занявший второе место. Об этом в понедельник, 31 мая, в пресс-службе ассоциации помощи инвалидам "Возможности".

Известно, что петербуржец лишился рук несколько лет назад. В пресс-службе рассказали, что даже после этого Сычев не перестал испытывать страсть к гонкам. Так, в скором времени он познакомился с травматологом-ортопедом Антоном Кругловым. Вместе с ним Сычев создал проект ради участия в ралли "Дакар" в 2027 году.

Круглов и Сычев хотят доказать, прежде всего, государству, что человек без рук имеет право управлять автомобилем. Известно, что у петербуржца вместо рук современные биоэлектрические протезы. Как отмечает сам Сычев, ему нравится, как он выглядит с механическими руками. В скором времени он вернется в Петербург, чтобы начать подготовку к следующему этапу "MotoRallyCup".

В марте этого года Piter.tv рассказывал историю петербургского художника Ивана Галаничева, родившегося без кистей рук.

Фото: пресс-служба ассоциации помощи инвалидам "Возможности"