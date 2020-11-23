"У меня просто лишних пальцев нет": история петербургского художника Ивана Галаничева, родившегося без кистей рук

Несмотря на жизнь в детском доме и особенности здоровья, Ивану удалось сохранить в своем сердце позитив и любовь к жизни.

Piter.TV продолжает рассказывать истории об интересных петербуржцах. Героем нашей рубрики стал талантливый художник Иван Галаничев со сложной судьбой. Дело в том, что Иван родился без рук, родители оставили его в роддоме, поэтому его детство прошло в детском доме.

Помню, что я увидел какую-то женщину у детского дома и побежал к ней, подумал, что это моя мать. Я пригляделся и понял, что это не моя мама. Я лежал в детстве в больницах, это видно, когда к детям приходят родители, а к тебе просто прийти некому, ты сидишь у окна и ждешь, когда кто-нибудь ко мне придет. Все мое детство прошло в детском доме, так получилось, что родители меня бросили, когда узнали, что я такой, не совсем обычный. Иван Галаничев, художник

После выпуска из детского дома Иван стал искать своих родственников. Сначала нашел бабушку, а потом и родителей. Мать с отцом оказались в разводе, отца сразу не удалось найти, поэтому сначала Иван познакомился с матерью, братом, сестрой и отчимом.

Я себе сказал, что, когда выпущусь из детского дома, буду искать родителей. Я познакомился с мамой и отчимом, хороший мужик, никогда не видел во мне никакого инвалида, мне это очень нравилось, любили выйти вечерком пивко попить. Я ни разу не задал вопрос почему, даже как-то я сказал маме спасибо, что ты меня там оставила. Я уже познакомился со многими людьми, с такими же инвалидами, которых родители опекали, надевали носочки и сопельки вытирали. Если бы я остался с мамой, мне бы также подтирали сопельки. В итоге, когда мамы не стало, я бы попал в детский дом для взрослых, я бы не получил столько талантов, сколько бы получил вне воли. Иван Галаничев, художник

После детского дома Иван решил переехать в Петербург. Это оказалось не так просто, в большом городе ему пришлось столкнуться со многими трудностями: поиском жилья, бытовыми проблемами, учебой, повышенным вниманием окружающих.

Мне было лет 10-11. В очередной больнице в Орловской области, я лежал, и ко мне прийти некому было. Одна из санитарок познакомила со своими знакомыми художниками, они меня навещали и, как ковидом, заразили творческим ремеслом. Мне сразу понравился Петербург, я сюда приезжал протезироваться. Я себе сказал, что приеду именно сюда, в этот город, чего бы мне это не стоило. Это было сложно. В детском доме все свои, такие же, как я. А тут вступаешь в новую жизнь. В детском доме тебе готовили кушать, а тут надо самому это делать. Я специально одевал длинные рукава, потому что на меня постоянно показывали пальцем, мне было не по себе. Даже пытались мне денег сунуть, не знаю, какие у них мысли были. Я отказывался, никогда не брал деньги. Иван Галаничев, художник

Однако Иван не отчаялся, смог побороть сложности, и научился принимать свое тело. Сейчас он шутит над своими особенностями и не стесняется ходить в одежде без рукавов.

Я как-то сижу в автобусе, еду, ко мне садится женщина и говорит: вы не из Чечни? я говорю нет. Она встала и пошла. То есть если не из Чечни, то из Чернобыля, что со мной сидеть. У меня был перелом отношения к себе. Я понял, что тоже родился, как и человек с пятью пальцами, а у меня просто лишних нет, у меня все нужные пальцы. Иван Галаничев, художник

В Петербурге Иван смог реализоваться как профессионал. Сейчас его картины выставляют в галерее на Невском проспекте, недавно закончилась выставка в Исаакиевском соборе, на которой можно было увидеть работы необычного художника.

Я сразу пошел учиться, меня взяли в профессиональный реабилитационный центр на Васильевском острове, я пошел туда учиться на художника росписи по дереву. Я уже занимался этим у себя в детском доме, писал, участвовал в конкурсах. Я не просто полюбил город, здесь художникам есть, что взять, это лакомый кусочек, этот городочек. Иван Галаничев, художник

В Петербурге Иван познакомился со своей будущей супругой. Они поженились в 2008 году в ЗАГСе на Фурштатской. Однако, по словам художника, уговорить будущую жену выйти замуж оказалось не так просто.

Я ее тогда увидел, такую маленькую девочку, так получилось, что я в нее влюбился. Предлагал ей пожениться, она была не готова, ее можно понять, она такой серьезный человек к отношениям. В 2008 году я уже придумал обманом пойти. Предложил ей посмотреть ЗАГСы, они же такие художественные, красивые, расписные. Мы пришли, она выбрала дату. Нас спросили, чью фамилию будете брать, она как закричала: Галаничева, Галаничева. Иван Галаничев, художник

Несмотря на жизнь в детском доме, Иван признается, что всегда хотел семью и детей. Ему удалось сохранить в своем сердце позитив и любовь к жизни.

Я всегда хотел, чтобы у меня была семья, доказать, что можно любить ребенка, не бросая его. Хотел быть хорошим отцом, казалось бы, что я должен быть озлоблен на родителей, но я не хотел повторять их ошибок, просто хотел быть хорошим семьянином, отдать всю свою любовь, которая у меня накопилась, несмотря на то, что мне ее не дали. Мы ждем пополнения, я буду второй раз папой. Иван Галаничев, художник

Фото и видео: Piter.TV