14-летняя петербургская художница сделала 3D-картину к Пасхе

До этого Елизавета Анисимова расписала часовню в Ленобласти.

Петербургская художница, 14-летняя Елизавета Анисимова, показала свою новую работу, мотив которой был навеян Пасхой, рассказал "Петербургский дневник".

3D-картина получила название "Сестры". По изначальной задумке сюжет был пасхальный, но позже перешел в классический русский. В работе участвуют живые модели: две сестры, старшая заботится о младшей.

Лиза очень любит работать с детьми, и она давно хотела сделать что-то в классическом русском стиле. Она проводила время в музее этнографии и училась по видео закручивать портянки и лапти рассказала мама девочки.

Подготовка и работа над картиной заняла около месяца.

Ранее мы писали, что юная художница из Лос-Анджелеса расписала часовню в Ленобласти.

Фото: "Петербургский дневник"