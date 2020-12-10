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14-летняя петербургская художница сделала 3D-картину к Пасхе
Сегодня, 20:43
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smirenny

14-летняя петербургская художница сделала 3D-картину к Пасхе

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До этого Елизавета Анисимова расписала часовню в Ленобласти.

Петербургская художница, 14-летняя Елизавета Анисимова, показала свою новую работу, мотив которой был навеян Пасхой, рассказал "Петербургский дневник".

3D-картина получила название "Сестры". По изначальной задумке сюжет был пасхальный, но позже перешел в классический русский. В работе участвуют живые модели: две сестры, старшая заботится о младшей.

Лиза очень любит работать с детьми, и она давно хотела сделать что-то в классическом русском стиле. Она проводила время в музее этнографии и училась по видео закручивать портянки и лапти

рассказала мама девочки.

 Подготовка и работа над картиной заняла около месяца. 

Ранее мы писали, что юная художница из Лос-Анджелеса расписала часовню в Ленобласти.

Фото: "Петербургский дневник"

Теги: пасха, художники спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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