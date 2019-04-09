Юная художница из Лос-Анджелеса расписала часовню в Ленобласти

Также она представила свою новую работу "Волшебство Санкт-Петербурга".

В свои 13 лет Елизавета Анисимова – известная на весь мир художница. Её "живые картины" путешествовали по Азии и США, а летом девочка расписала старинную часовню в Ленинградской области. В Америке Лизу прозвали "юный Стив Джобс", потому что свои работы, как и известный IT-гений, она начала делать в гараже. "Петербургский Дневник" увидел новую работу девушки и поговорил с ней.

Новая работа называется "Волшебство Санкт-Петербурга". На стенах в черно-белых тонах изображены грифоны с Банковского моста и Исаакиевский собор. На данную работу ушло почти две недели. Как рассказала мама девочки, Екатерина Анисимова, Лиза уже три года находится на домашнем обучении из-за плотного графика.

Идеи к художнице, как к настоящему гению, приходят во сне.

Они просто приходят ко мне, когда я лежу, думаю. И тут бабах – идея! Лиза, художница

Родители пожертвовали дочери гараж, построили там сцену. Сначала юная художница делала исключительно какие-то исторические работы, например, на тему фламандцев. Первыми через Instagram с девочкой связало американское СМИ CNN. Они хотели сделать заметку про нее. Потом им позвонили из программы Максима Галкина "Лучше всех". Девочке, которая родилась в Лос-Анджелесе в некоторых моментах было сложно вспомнить значение русских слов, но Максим Галкин легко нашел к ней подход.

Лизу пригласили на запись новогодней передачи. Сначала была идея сделать старинную рождественскую сказку в виде открытки, а потом решили, что это будет "Зима в Простоквашино". Екатерина Анисимова, мама Лизы

Роль почтальона Печкина для ее арт-работы исполнил певец Александр Панайотов.

В феврале у Лизы в Майами должно состояться новое арт-шоу. Состоится ли оно, пока что не известно. Но у девочки всегда много планов, этим летом, например, она расписывала часовню в Ленобласти, которой уже более ста лет.

В прошлом году в деревне Пристань в Лужском районе Ленобласти семья купила участок, где и находится эта часовня. Как-то один из соседей признал в Лизе участницу шоу "Лучше всех" и ей предложили расписать часовню Преображения Господня к Яблочному Спасу. Девочка сначала отказалась, потому что это совсем не в ее стиле. Но все же в мае этого года Лиза взялась за работу, которую не прекращала всё лето.

Из-под ее кисти "родились" фронтальная икона часовни – Преображение Господне, а также две иконы у входа в часовню – Божьей Матери и Спасителя. В августе на открытие обновленной часовни собралась вся деревня. Сама Лиза рассказала, что работой осталась очень довольна.

Фото: Светлана Холявчук/ "Петербургский дневник"