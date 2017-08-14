Петербургский художник создает учебник ювелирного дела в комиксах

Ювелир Юрий Былков рассказал Piter.TV о планах по созданию авторского учебника по ювелирному мастерству.

Петербургский художник создает авторский учебник ювелирного дела в комиксах. Юрий Былков занимается ювелирным мастерством более 20 лет, его работы представлены в Эрмитаже. Недавно Юрий решил поделиться своими знаниями с другими людьми, увлеченными ювелирным делом.

Я наткнулся на учебник по реставрации, который бесплатно раздавался в интернете, что приятно, там такие трюки рассказывали простые, на конкретных примерах. Я много изделий сделал, а повторять их просто так не интересно. А технологии там прикольные, люди могут ими пользоваться, я подумал, что такая книга будет востребована. Юрий Былков, художник, ювелир

В книге он планирует написать пошаговую инструкцию изготовления 20 авторских изделий в виде комиксов, дизайном книги займется Анна Черкашева. На создание книги по ювелирному делу Юрию необходимо около 500 тысяч рублей. Ювелир объявил сбор на краудфандинговой платформе и уже собрал 113 тысяч рублей. Если художник соберет больше необходимой суммы, он увеличит количество изделий до 30.

Деньги нужны на верстку, там много графических проработок в книге, которые занимают огромное количество времени, надо платить людям зарплату, чтобы они сидели и несколько месяцев это делали. Так как книга будет электронная, те, кто помог на Planeta.ru, скинулся деньгами или купил какую-то опцию, они будут указаны на специальной страничке, там будет электронная ссылка, можно будет посмотреть, кто помогал книге. Юрий Былков, художник, ювелир

Юрий планирует бесплатно распространять книгу в интернете на русском и английском языках.

Фото и видео: Piter.TV