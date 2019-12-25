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Депутат Петербурга хочет отложить введение НДС для ювелирного бизнеса
Сегодня, 19:04
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Депутат Петербурга хочет отложить введение НДС для ювелирного бизнеса

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о ее подсчетам, в Петербурге существует около тысячи таких организаций и половина представляет собой малые предприятия. Все они в совокупности ежегодно приносят в городской бюджет свыше полумиллиарда рублей.

Депутат парламента Петербурга КПРФ Ирина Ивановна рассказала, что представители ювелирных компаний жалуются на прекращение работы упрощенной системы налогообложения с 1 января 2023 года. Об этом пишет пресс-служба Смольного. 

Иванова предложила на год отложить принятие федерального закона о введении НДС для фирм, занятых в ювелирном бизнесе. По ее подсчетам, в Петербурге существует около тысячи таких организаций и половина представляет собой малые предприятия. Все они в совокупности ежегодно приносят в городской бюджет свыше полумиллиарда рублей.

По словам Ивановой, для малого ювелирного бизнеса это будет "неподъемным бременем, с большой вероятностью будут вынуждены уйти в тень, чтобы не обанкротиться". Она добавила, что законопроект требует тщательного анализа на предмет его экономической целесообразности. Сами ювелиры заказали его экспертизу у МГУ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: налог, приостановить, ювелиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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