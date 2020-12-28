Посмотреть на картины особенных художников можно в Исаакиевском соборе до 2 марта.

В Исаакиевском соборе открылась выставка картин инклюзивных художников "На колясках без барьеров". Посетители смогут увидеть 28 работ особенных художников, у каждого из них своя история творческого пути.

Мне было 11 лет, случайно я познакомился с художниками. Я сирота, часто бывал в больницах, мне делали много операций, там меня познакомили с художниками, которые заменили мне родителей. Так меня заразили вот этим ремеслом. Иван Галаничев, художник

Во всех работах, представленных на выставке, можно увидеть неповторимый взгляд художника на мир.

Здесь скорее не столько передать реальную картину миру, сколько эмоцию и переживание о мире. Всегда есть какая-то основа, которая потом перерабатывается. Александр Нехорошев, художник

Выставка стала завершающей частью двухлетних встреч художников-колясочников с сотрудниками музея.

Самое приятное – это общение, когда с ними общаешься, они так внимательно слушают, что выкладываешься на сто процентов. Получается такой замечательный контакт. И на работы этих художников по-другому смотришь. Анатолий Шарий, заведующий сектором по работе с маломобильными посетителями ГМП "Исаакиевский собор"

Выставка "На колясках без барьеров" будет работать с 16 февраля по 2 марта в часы работы музея. В декабре музей планирует организовать следующую выставку маломобильных художников.

Фото и видео: Piter.TV