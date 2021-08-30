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Петербуржцы пожаловались на сбои в работе YouTube
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Петербуржцы пожаловались на сбои в работе YouTube

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Среди частых проблем отмечают работу веб-версии сайта - 62%, приложения -25% и видеотрансляций -13%.

В среду, 2 марта, петербуржцы массово жаловались на работу видеохостинга YouTube. С двух часов дня до семи вечера портал Downdetector собрал порядка семи сотен заявок.

Среди частых проблем отмечают работу веб-версии сайта - 62%, приложения -25% и видеотрансляций -13%. По данным "Делового Петербурга", в Роскомнадзоре новости о блокировке портала в России опровергли. 

Ранее петербуржцы пожаловались на сбои в работе Apple Pay и Google Pay. Проблемы возникли после введения западных санкций.

Фото: pexels
 

Теги: видеохостинг, сбои, ютуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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