Петербуржцы пожаловались на сбои в работе YouTube

В среду, 2 марта, петербуржцы массово жаловались на работу видеохостинга YouTube. С двух часов дня до семи вечера портал Downdetector собрал порядка семи сотен заявок.
Среди частых проблем отмечают работу веб-версии сайта - 62%, приложения -25% и видеотрансляций -13%. По данным "Делового Петербурга", в Роскомнадзоре новости о блокировке портала в России опровергли.
Ранее петербуржцы пожаловались на сбои в работе Apple Pay и Google Pay. Проблемы возникли после введения западных санкций.
Фото: pexels
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