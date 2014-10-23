Петербуржцы пожаловались на сбои мобильного интернета вечером 24 марта

Вечером 24 марта жители Санкт-Петербурга столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. По данным портала Downdetector, за последний час было зафиксировано более 1000 жалоб от пользователей.

Ранее в воздушном пространстве Ленинградской области объявлялась опасность атак беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с угрозой.

В аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Также поступала информация о том, что в небе над Ленинградской областью сбили один беспилотник.

