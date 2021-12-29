Петербуржцы пожаловались на почерневшую Охту в Росприроднадзор

Грязь на льду и следы сброса стоков зафиксированы инспектором.

В Красногвардейском районе петербуржцы заметили, что лед на Охте почернел. Они обратились в Росприроднадзор. Инспектор счел, что ситуация имеет основания для административного дела. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

По данным управления, жители обратили внимание на состояние льда Охты у моста Энергетиков. Они предположили, что изменение цвета льда связано со строительной площадкой, находящейся рядом с ЖК "Зима-Лето".

Как выяснили инспекторы, на площадке идут земляные работы по обустройству инженерных коммуникаций. Грязь на льду и следы сброса стоков зафиксированы.

В департаменте добавили, что для юридических лиц штраф составляет до 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что в сточных водах птицефабрики "Северная" обнаружили загрязняющие вещества. Исследование показало, что их концентрация превышена.

Видео: Управление Росприроднадзора по СЗФО