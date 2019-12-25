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Петербуржцы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций
Сегодня, 16:30
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций

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Сладкие коробки должны были получить все без исключения дети в возрасте от 3 до 12 лет.

Жители Северной столицы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций. Соответствующая запись появилась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в социальной сети "ВКонтакте".

Местные жители заявили, что подарки должны были получить дети от 3 до 12 лет. 

Нам сказали, подарков нет. Опять история прошлых двух лет повторяется, и это при том, что по Василеостровскому району та часть острова одна из самых многодетных

Катерина Осенняя.

Выдача подарков должна была состояться 14 декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" поздравит больницы с Новым годом.

Фото: pixabay

Теги: васильевский остров, новый год, петербуржцы пожаловались, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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