Петербуржцы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций

Сладкие коробки должны были получить все без исключения дети в возрасте от 3 до 12 лет.

Жители Северной столицы пожаловались на отсутствие детских подарков от муниципальных администраций. Соответствующая запись появилась в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в социальной сети "ВКонтакте".

Местные жители заявили, что подарки должны были получить дети от 3 до 12 лет.

Нам сказали, подарков нет. Опять история прошлых двух лет повторяется, и это при том, что по Василеостровскому району та часть острова одна из самых многодетных Катерина Осенняя.

Выдача подарков должна была состояться 14 декабря.

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Фото: pixabay