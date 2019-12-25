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Петербуржцы пожаловались на обдирающих сирень людей
Сегодня, 17:05
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himif

Петербуржцы пожаловались на обдирающих сирень людей

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Некоторые из уличных "флористов" объясняют свои действия советом из учебника биологии.

Петербуржцы в соцсетях пожаловались на соседей, обдирающих цветущую во дворах сирень. Своей болью с единомышленниками горожане поделились в паблике "Деревья Петербурга".

По словам местных жителей, белые и лиловые цветы на ветках щедро ломают бессовестные люди: горожане замечали за таким делом и "прилично одетых дам", и людей "бомжеватого" вида. Петербуржцы сокрушаются, что некоторые "обдиратели" сирени ссылаются на учебники биологии, которые якобы пишут о том, что отцветающую сирень полезно ломать.

а то, что у всех кустов вокруг в основном уже только макушки цветут - никто не хочет видеть.

местная жительница

Нашлись в городе и более "деятельные люди", которые принялись не за цветы, а за толстые крепкие ветви. Такую бабушку обнаружила за странной работой жительница дома на Большом Сампсониевском проспекте: пожилая горожанка ломала большую цветущую жимолость и складывала ветки на тротуар. Причину такого вредительства пенсионерка объяснить не смогла.

После короткого разговора о жизни и попытки выяснить причины содеянном, женщина преклонного возраста решила избежать возбуждённого к ней внимания, прихватив свой, стоящий рядом, пакет бытового мусора. Вот такие чуднЫе вредители обитают в нашем районе. Не проходите мимо, если видите беду.

петербурженка

Ранее мы рассказывали, что СПбГУ запустил видеотур по своему Ботаническому саду.

Фото: pixabay; Деревья Петербурга / "ВКонтакте"

Теги: город, жалоба, сирень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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