Петербуржцы пожаловались на обдирающих сирень людей

Некоторые из уличных "флористов" объясняют свои действия советом из учебника биологии.

Петербуржцы в соцсетях пожаловались на соседей, обдирающих цветущую во дворах сирень. Своей болью с единомышленниками горожане поделились в паблике "Деревья Петербурга".

По словам местных жителей, белые и лиловые цветы на ветках щедро ломают бессовестные люди: горожане замечали за таким делом и "прилично одетых дам", и людей "бомжеватого" вида. Петербуржцы сокрушаются, что некоторые "обдиратели" сирени ссылаются на учебники биологии, которые якобы пишут о том, что отцветающую сирень полезно ломать.

а то, что у всех кустов вокруг в основном уже только макушки цветут - никто не хочет видеть. местная жительница

Нашлись в городе и более "деятельные люди", которые принялись не за цветы, а за толстые крепкие ветви. Такую бабушку обнаружила за странной работой жительница дома на Большом Сампсониевском проспекте: пожилая горожанка ломала большую цветущую жимолость и складывала ветки на тротуар. Причину такого вредительства пенсионерка объяснить не смогла.

После короткого разговора о жизни и попытки выяснить причины содеянном, женщина преклонного возраста решила избежать возбуждённого к ней внимания, прихватив свой, стоящий рядом, пакет бытового мусора. Вот такие чуднЫе вредители обитают в нашем районе. Не проходите мимо, если видите беду. петербурженка

Ранее мы рассказывали, что СПбГУ запустил видеотур по своему Ботаническому саду.

Фото: pixabay; Деревья Петербурга / "ВКонтакте"