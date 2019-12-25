СПбГУ запустил видеотур по своему Ботаническому саду

В открытом доступе есть уже 17 роликов-экскурсий.

Санкт-Петербургский государственный университет опубликовал 17 роликов-экскурсий по своему Ботаническому саду. Коллекция фрагментов большого видеотура по саду будет пополняться, пообещали в пресс-службе вуза.

Каждое видео посвящено одному из растений и рассказывает о его истории и особенностях. Некоторых представителей флоры удалось снять как раз в период цветения, а летом съемки будут продолжаться, чтобы запечатлеть всех зеленых обитателей сада. Ролики опубликованы в свободном доступе на официальном YouTube-канале СПбГУ.

Ботанический сад университета появился в 1860-е годы силами ученого-ботаника Андрея Бекетова, который добился присоединения к территории вуза большого участка земли для сада. Здесь же он сам начал строить первые оранжереи и формировать коллекцию растений. После блокады сад долгое время пребывал в запустении, многие растения погибли. Восстановленный не так давно, Ботанический сад зеленеет сейчас на площади в 2,6 гектара и может похвастаться 3300 видами растений.

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Фото: Piter.TV