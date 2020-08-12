Мансарда доходного дома Шика на Большой Зелениной подвергается незаконному ремонту

КГИОП признал, что работы действительно оказались незаконными.

Петербурженка пожаловалась на незаконные ремонтные работы на мансарде доходного дома Якова Шика, расположенного на Большой Зелениной улице в Петербурге. Своим недовольством Ирина поделилась с "Петербургским дневником".

Работы действительно оказались незаконными. В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что проектная документация на проведение работ на мансардном этаже в ведомство не поступала. Разрешение на работы также никому не выдавали. Комитет направил в управляющую компанию официальное предостережение о недопустимости работ.

Исполнителю работ грозит ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

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Фото: wikimapia.org / Warryg