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Мансарда доходного дома Шика на Большой Зелениной подвергается незаконному ремонту
Сегодня, 21:51
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Мансарда доходного дома Шика на Большой Зелениной подвергается незаконному ремонту

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КГИОП признал, что работы действительно оказались незаконными.

Петербурженка пожаловалась на незаконные ремонтные работы на мансарде доходного дома Якова Шика, расположенного на Большой Зелениной улице в Петербурге. Своим недовольством Ирина поделилась с "Петербургским дневником"

Работы действительно оказались незаконными. В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что проектная документация на проведение работ на мансардном этаже в ведомство не поступала. Разрешение на работы также никому не выдавали. Комитет направил в управляющую компанию официальное предостережение о недопустимости работ. 

Исполнителю работ грозит ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ).

Ранее Piter.tv рассказал, как доходный дом Екимова на Кирочной улице разрушается и кишит блохами.

Фото: wikimapia.org / Warryg

Теги: доходный дом, незаконный ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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