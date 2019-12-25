Жители улицы Чапаева в Петербурге пожаловались на неизвестного стрелка

Хулиган стреляет по птицам и окнам чужих квартир.

Петербуржцы, живущие на улице Чапаева, пожаловались на неизвестного агрессивного стрелка. Как гласит сообщение из группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" "ВКонтакте", "некто на Чапаева 11/4 уже больше месяца стреляет из пневматики по воронам, голубям, окнам".

Автор записи отметил, что жертвой стрелка стал голубь, убитый "на глазах у детей", а также окно в одной из квартир. По словам оставшегося анонимным петербуржца, хулиган стреляет в любое время суток, и эхо от выстрелов разносится на весь двор. Визиты в полицию пока не дали результатов, рассказал горожанин, стрелка еще не вычислили.

Ну так звоните со многих телефонов в 112 с жёстким "стреляют по окнам". Какая нафик заява. Приезжают, по отверстию в стекле вычисляют квартиру стрелка. Полиция игнорит- прокуратура в помощь. посоветовала местная жительница

Другие горожане подключились к дискуссии и порекомендовали провести баллистическую экспертизу дома. Некоторые пользователи в комментариях и вовсе не поняли, почему жители Чапаева испугались, и похвалили неизвестного за отстрел голубей.

Тем временем, в Токсово мужчина расстрелял из ружья машину своего обидчика.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"