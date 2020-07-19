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Петербуржцы пожаловались на грязь от фруктового ларька в Озерках

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Горожане считают, что грязь на асфальте появилась из-за продавцов.

Жители севера Петербурга недовольны грязью на улице, которая, по их мнению, появилась из-за прилавка с фруктами. Об этом они сообщили в социальных сетях.

На кадрах видно, что по асфальту тянется липкое пятно, которое ведет к торговой точке. Прилавок находится на углу Луначарского проспекта и проспекта Художников. 

Как оказалось, ранее на точку пожаловались по номеру "112. 

Ранее Piter.TV провел рейд по незаконным торговым точкам у метро "Пионерская". 

Видео: vk.com/shuvalovo_ozerki

Теги: прилавок, торговая точка, торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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