Петербуржцы за 2025 год потеряли интерес к психологам

По мнению экспертов, рынок достиг пика в 2024 году и теперь сталкивается с перенасыщением специалистов.

Рынок психологических услуг в Петербурге демонстрирует признаки охлаждения после периода взрывного роста. Количество предложений от специалистов стало значительно превышать спрос. Такие выводы в интервью "Деловому Петербургу" озвучила Вера Дементьева, сооснователь городского проекта онлайн-стажировок для начинающих психологов "Открытые двери".

По её словам, пик интереса пришёлся на 2024 год, когда объём рынка в России оценивался в 88,3 млрд рублей, показав рост на 17,4% в годовом выражении, а спрос достиг максимума за 15 лет. Однако уже летом 2025 года наметился спад.

Находить клиентов стало сложнее, и психологов стало меньше. Пока рано говорить об этом как о сформировавшемся тренде, но мы видим такие изменения. Люди экономят, чаще обращаются за одной консультацией и решают не идти в длительную терапию. Вера Дементьева, сооснователь городского проекта онлайн-стажировок для начинающих психологов

Эксперт считает, что рынок закономерно движется к снижению после достижения пика. Ситуацию определяют несколько ключевых факторов. Во-первых, наблюдается перенасыщение молодыми специалистами, которые активно выходили на рынок в период ажиотажного спроса. Во-вторых, клиенты становятся более подкованными — много читают, пытаются самостоятельно разбираться со своими трудностями, что делает их более избирательными.

Ранее Piter.TV сообщал, что аналитики узнали, что мотивирует петербуржцев к карьерному росту.

Фото: pxhere