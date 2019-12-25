Петербуржцы получили смс-рассылку, предупреждающую о мошенниках

Горожане начали получать смс-рассылку, предупреждающую о телефонных мошенниках.
Региональное управление уточнило, что петербуржцы могут получать звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками банка с целью якобы защитить средства, на которые кто-то покушается. А по итогу доверчивые граждане переводят все свои накопления на счета злоумышленников.
Горожанам настоятельно рекомендуют не доверять телефонным звонкам, а самостоятельно обращаться по номеру, указанному на обороте банковской карты.
К сожалению, по последним данным прокуратуры региона, случаев такого мошенничества в этом году стало на 6 тысяч больше, чем год назад.
Ранее мы писали, что пожилую мать шоумена Николая Фоменко обманули телефонные мошенники.
Фото: Pixabay
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