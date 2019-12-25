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Петербуржцы получили смс-рассылку, предупреждающую о мошенниках
Сегодня, 21:33
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smirenny

Петербуржцы получили смс-рассылку, предупреждающую о мошенниках

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О мошенниках предупредили в МЧС.

Горожане начали получать смс-рассылку, предупреждающую о телефонных мошенниках.

Региональное управление уточнило, что петербуржцы могут получать звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками банка с целью якобы защитить средства, на которые кто-то покушается. А по итогу доверчивые граждане переводят все свои накопления на счета злоумышленников. 

Горожанам настоятельно рекомендуют не доверять телефонным звонкам, а самостоятельно обращаться по номеру, указанному на обороте банковской карты. 

К сожалению, по последним данным прокуратуры региона, случаев такого мошенничества в этом году стало на 6 тысяч больше, чем год назад.

Ранее мы писали, что пожилую мать шоумена Николая Фоменко обманули телефонные мошенники.

Фото: Pixabay

Теги: мошенники, смс-рассылка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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