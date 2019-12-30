Петербуржцы поймали с поличным расклейщика объявлений с "девочками" на Дыбенко

Мужчина отказался снимать незаконные цветные бумажки с остановок.

В понедельник, 13 января, несколько петербуржцев поймали на "месте преступления" у метро "Улица Дыбенко" расклейщика незаконных объявлений, предлагающих услуги дам легкого поведения. На мужчину с руганью набросились пожилые женщины, проходившие мимо.

Часть цветных наклеек расклейщика заставил снять один из местных, часть убрали петербурженки, стоящие на остановке. Отказавшись снимать все, что он разместил на стенке остановочного павильона ранее, мужчина быстрым шагом отправился прочь, грубо отвечая неравнодушному петербуржцу и грозясь позвонить некоему начальнику охраны.

Написавший пост в соцсети горожанин возмутился, что "эту гадость" клеят днем на глазах у детей и женщин.

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Фото: Максим Грауберг, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте